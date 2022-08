Ehrenamt : Digitalpaten zeigen Wege im Technik-Dschungel

Info

Insgesamt 40 Ehrenamtler zählen zum Pool der Digitalpaten im Kreis Mettmann, davon zehn in Hilden. Auch in Haan stehen Digitalpaten zur Verfügung sowie in Mettmann, Monheim, Velbert und Erkrath.

Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit den Städten Erkrath und Hilden durchgeführt und aus Mitteln des Kreises Mettmann finanziert. Die Stadt Erkrath steuert 12.000 Euro bei, die Stadt Hilden 6000 Euro.

Kontakt Interessierte am Ehrenamt als Digitalpate – gerne auch mit Fremdsprachenkenntnissen – oder wer den kostenlosen Service nutzen möchte, kann sich melden unter 0176 46 72 55 41 oder per E-Mail an info@digitalpaten.me

www.digitalpaten.me

Eine offene Sprechstunde bieten die Digitalpaten am heutigen Mittwochvon 11 bis 13 Uhr in der Stadtbücherei Hilden am Nové-Město-Platz an.