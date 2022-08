Kultur in Hilden​: Räuber Hotzenplotz ist in der Stadthalle zu sehen ​

Hilden „Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“ ist am 21. August in der Stadthalle zu sehen. Worauf die Zuschauenden aller Generationen sich freuen dürfen.

Schon mehrere Generationen sind mit den Geschichten vom Räuber Hotzenplotz von Otfried Preußler groß geworden. Am Sonntag, 21. August, um 16 Uhr sind der Räuber, Kasperl und Seppel in der Reihe Familientheater des Kulturamtes zu Gast in der Hildener Stadthalle, Fritz-Gressard-Platz 1.

In „Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“ ist Hotzenplotz schon wieder aus dem Gefängnis ausgebrochen und plant seinen Rachefeldzug. Kasperl und Seppel bleibt also gar nichts anderes übrig, als ein weiteres Mal auf gefährliche Räuberjagd zu gehen, um ihn ein für alle Mal loszuwerden. Am liebsten würden sie ihn auf den Mond schießen. Auf den Mond? Gar keine so schlechte Idee, findet Kasperl, und gemeinsam mit Seppel schmiedet er den Plan, Hotzenplotz mit einer selbstgebastelten Mondrakete und viel Fantasie erneut in die Falle zu locken.