Quarantäne-Regeln in Europa : In welchen Urlaubsländern Corona-Infizierte noch zu Hause bleiben müssen

In welchen Urlaubsländern Corona-Infizierte noch zu Hause bleiben müssen

Quarantäne-Regeln in Europa

Düsseldorf/Berlin Während Europa von einer Sommerwelle überrollt wird, hebt ein Land nach dem anderen den Zwang zur Isolierung auf. Welche Regeln bei einem positiven Coronatest wo gelten, hier im Vergleich.

Österreich schafft die Isolationspflicht für Infizierte ab - mitten in der Sommerwelle. Der Wiener Gesundheitsminister Johannes Rauch begründet die Lockerungen mit den anstehenden Strapazen für die Bevölkerung im Herbst und Winter durch Gaskrise und Inflation. Als Sozial- und Gesundheitsminister fühle er sich der psychischen Gesundheit seiner Bevölkerung verpflichtet und verweist auf die weltweite Zunahme von Ängsten und Depressionen durch die Pandemie. In Ländern wie Dänemark, der Schweiz oder Norwegen ist die Pflicht zur Isolierung teils sogar schon seit Monaten abgeschafft. Auch in Deutschland werden weitere Lockerungen der Corona- Maßnahmen diskutiert. Bislang gilt hierzulande für infizierte Personen eine Mindest-Isolierung von fünf Tagen, bevor man sich freitesten kann. Sonst muss man zehn Tage zu Hause bleiben.