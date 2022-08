Mehr Strom aus Sonnenlicht : Der Kreis Mettmann startet „Solaroffensive“

KREIS METTMANN Ausbau der Photovoltaik in der Region wird vorangetrieben. Gebündelte Informationen liefert ein Solartag. Geplant sind auch Zuschüsse zu Balkon-Solaranlagen.

Um die eigenen Klimaschutzziele im Kreis Mettmann zu erreichen, ist der Ausbau von erneuerbarer Stromerzeugung einer der wichtigsten Pfeiler. „Das größte Potential im Kreis Mettmann liegt dafür in der Nutzung der Solarenergie“, so Landrat T homas Hendele. „Aufgrund der Vielzahl an Dachflächen – wir sind der Landkreis mit der höchsten Bevölkerungsdichte in der Bundesrepublik – aber auch an Fassaden und Freiflächen, birgt der Kreis Mettmann erhebliche Möglichkeiten zur Stromerzeugung aus Sonnenenergie. Mit der „Solaroffensive“ möchten wir diese zum Teil noch ungenutzten Potentiale heben“, erläutert der Landrat weiter.