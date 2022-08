Handball-Vorbereitung : Unitas lädt mit dem Zweitligisten HSG Konstanz zur Saisoneröffnung

Hilden/Haan Die Bundesliga-Handballer bestreien gleich zwei Testspiele in der Hildener Bandbusch-Halle. Freitag, 12. August, gegen den Bergischen HC und Samstag, 13. August gegen TuSEM Essen.

Bereits am Freitag wartet dabei der sportliche Höhepunkt. Dann trifft der Erstligist Bergischer HC in einem Vorbereitungsspiel auf die Mannschaft der HSG Konstanz, die in der vergangenen Saison den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft hat. Die Begegnung geht in der Hildener Bandsbusch-Halle über die Bühne, da die Halle Adlerstraße in Haan den Sportlern aktuell noch nicht wieder zur Verfügung steht. Anwurf ist um 19 Uhr.