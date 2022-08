Blaulicht in Hilden und Haan​: Polizei hofft nach Unfallfluchten auf Zeugenhinweise​

Eigentlich bleibt man nach einem Unfall am Unfallort und ruft gegebenenfalls die Polizei. In zwei Fällen ist das in Hilden und Haan scheinbar nicht passiert. Foto: dpa/Carsten Rehder

Hilden/Haan Eine Kollision mit einer Ampel und ein Unfall mit einem Fußgänger. Die Polizei sucht in zwei Fällen nach Menschen, die eine Unfallflucht begangen haben sollen.

Weil er einem Fußgänger auf der Beethovenstraße ausweichen musste, stürzte ein 64-jähriger Hildener am Samstag mit seinem Fahrrad und verletzte sich. Wie die Polizei am Montag berichtete, war der Radler in Richtung Gerresheimer Straße unterwegs, als aus dem Haus Beethovenstraße 35 ein Mann (20 bis 30 Jahre, südländisches Erscheinungsbild) auf den Gehweg trat. Obwohl der Radler stürzte, ging der junge Mann davon. Hinweise unter Telefon 02103 898-6410.

Aus Haan meldet die Polizei zwei Unfallfluchten: Rund 8000 Euro Schaden entstanden am Freitag an einem Mini Cooper, der gegen 16.45 Uhr gegenüber des Hauses Königgrätzer Straße 26 abgestellt worden war. Gegen 19.45 Uhr entdeckte die Fahrerin einen frischen Unfallschaden am hinteren linken Heck.

Am frühen Samstagmorgen kam es im Kreuzungsbereich Hochdahler/Düsseldorfer Straße/Am Schlagbaum in Haan zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei berichtete am Montag, eine Zeugin habe gegen 5.45 Uhr einen schwarzen VW Golf beobachtet, der mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Hochdahler Straße in Richtung Am Schlagbaum unterwegs war. Von der Hochdahler Straße wollte der Fahrer bei Rot nach links in die Düsseldorfer Straße einbiegen. Wohl wegen des zu hohen Tempos verlor er die Kontrolle über den Wagen, prallte erst vor ein Verkehrszeichen und danach vor einen Ampelmast, der durch die Wucht der Kollision umfiel. Dabei wurde auch ein abgestelltes Fahrrad beschädigt. Der an der Beifahrerseite stark beschädigte Golf raste in Richtung Stadtmitte davon. Die Zeugin kann den Fahrer sowie den Beifahrer lediglich mit einem südeuropäischen Erscheinungsbild und mit schwarzen Haaren beschreiben. Das Kennzeichen des VW Golf soll die Städtekennung für Gladbach (GL-) getragen haben.