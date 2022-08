Gefflüchtete in Mettmann : Nach Wasserprobe: Traglufthalle kann bezogen werden

Gefflüchtete in Mettmann

Mettmann Das Projekt hat einen Monat Verzug. Doch nun kann für Geflüchtete aus der Ukraine der Umzug in die Traglufthalle Auf dem Pfennig beginnen.

Das Kreisgesundheitsamt hat grünes Licht für den Umzug von geflüchteten Frauen und Kindern aus der Ukraine in eine angemietete Traglufthalle in Metzkausen gegeben. Das teilt die Stadt Mettmann mit. Der Umzug aus der Turnhalle des Konrad-Heresbach-Gymnasiums hatte sich um gut einen Monat verzögert. Grund war die zu hohe Keimbelastung in den Trinkwasserleitungen für die provisorische Unterkunft. Nach tagelangen Spülungen und mehrfachen Messungen lägen nun sämtliche Werte laut dem Kreisgesundheitsamt im akzeptablen Bereich, sagte eine Mitarbeiter des technischen Dezernates.