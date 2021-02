Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Vier Todesfälle und stagnierende Inzidenz

Kreis Mettmann Vier weitere Todesfälle meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Mittwoch. Die Zahl der Infizierten ist leicht gestiegen, liegt aber um 139 niedriger als vor einer Woche.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 896 Infizierte, 23 mehr als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 87 (+6; 13 Neuerkrankungen, 7 genesen), in Haan 55 (-3; 1 Neuerkrankung, 4 genesen), in Heiligenhaus 77 (+1; 3 Neuerkrankungen, 2 genesen), in Hilden 76 (-2; 6 Neuerkrankungen, 7 genesen), in Langenfeld 107 (+2; 13 Neuerkrankungen, 11 genesen), in Mettmann 107 (+3; 6 Neuerkrankungen, 2 genesen), in Monheim 58 (+4; 8 Neuerkrankungen, 4 genesen), in Ratingen 139 (-2; 10 Neuerkrankungen, 11 genesen), in Velbert 140 (+5; 15 Neuerkranungen, 10 genesen) und in Wülfrath 50 (+9; 12 Neuerkrankungen, 2 genesen).