Firmenchef aus Hilden im Fernsehen : Wenko-Chef als „Undercover Boss“ bei RTL

Hilden Für die Doku-Soap hat sich Wenko-Chef Niklas Köllner getarnt als Praktikant in seine Firma einschleusen lassen. Wie er sich als normaler Mitarbeiter geschlagen hat, ist am 8. Februar im Fernsehen zu sehen.

In der seit 2011 bei RTL produzierten Sendung tauschen Geschäftsführer die Seiten und lernen ihr Unternehmen aus Sicht eines normalen Mitarbeiters oder Praktikanten kennen. Sie werden vom Sender so geschminkt und getarnt, dass sie von den Angestellten nicht erkannt werden – und arbeiten „undercover“ mit.

Niklas Köllner ist Geschäftsführer des Haushaltswarenherstellers Wenko-Wenselaar und wird für die Sendung als angeblicher TV-Kandidat André Kullmann mit blondierten Haaren, falschen Zähnen und einem Outfit, das sonst so gar nicht zu ihm passt, ins Unternehmen eingeschleust. Er durchläuft verschiedene Abteilungen und meistert viele Herausforderungen. Dabei verlangt der mehrtägige Undercover-Einsatz dem Wenko-Chef sowohl körperlich als auch emotional einiges ab, teilte das Hildener Unternehmen am Montag mit. „Richtig ins Schwitzen kam Niklas Köllner alias André Kullmann zum Beispiel auf seiner Station im Lager. Wertvolle Erkenntnisse sammelte er bei seinem Merchandising-Einsatz in einem Baumarkt . Und als Assistent für ein Produkt-Shooting erkannte er, wie schwer es ist, perfekte Fotos zu schießen. Und bewies eher weniger Talent“, hieß es weiter.

„,Undercover Boss war eine starke und erkenntnisreiche Erfahrung, die ich nicht missen möchte und aus der ich viel für Wenko mitnehme. Genau das war meine Motivation, bei dem Format mitzumachen“, erklärt Niklas Köllner nach den Dreharbeiten. „Zwischendurch bin ich allerdings richtig an meine Grenzen gestoßen. Sehr berührt und bewegt haben mich auch die persönlichen Geschichten und teilweise Schicksale unserer Mitarbeiter. Und ich habe eine Menge gelernt und aufgenommen, was wir bei Wenko noch besser machen können.“

Seit 2013 leitet der 44-Jährige zusammen mit seinem Bruder Philip das Familienunternehmen Wenko-Wenselaar in dritter Generation, teilte das Unternehmen weiter mit. Wenko ist laut eigener Aussage mit 470 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von rund 150 Millionen Euro einer der führenden Hersteller von Haushaltsartikeln in Europa. Seit 1959 entstehen dort Qualitätsprodukte für die Bereiche Bad, Küche Wäsche und Wohnen. Das Unternehmen engagiert sich zudem schon seit vielen Jahren in verschiedenen sozialen Projekten in der Region – zuletzt wurde der Erlös von 3000 Euro aus einer Adventskalender-Verlosung zu gleichen Teilen dem Abenteuerspielplatz und dem evangelischen Kinderheim in Hilden gespendet, hieß es weiter.