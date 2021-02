Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : 11 Todesfälle und weniger Infizierte

Kreis Mettmann Die Zahl der an und mit dem Coronavirus Verstorbenen hat im Kreis Mettmann den Wert von 500 überstiegen. Die Zahl der Infizierten liegt um 180 niedriger als vor einger Woche.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 873 Infizierte, 69 weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 81 (-9; 3 Neuerkrankungen, 11 genesen), in Haan 58 (-6; 7 Neuerkrankungen, 13 genesen), in Heiligenhaus 76 (-8; 6 Neuerkrankungen, 12 genesen), in Hilden 78 (-9; 3 Neuerkrankungen, 11 genesen), in Langenfeld 105 (-6; 6 Neuerkrankungen, 11 genesen), in Mettmann 104 (-2; 5 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Monheim 54 (+11; 16 Neuerkrankungen. 4 genesen), in Ratingen 141 (-10; 1 Neuerkrankung, 10 genesen), in Velbert 135 (-18; 16 Neuerkrankungen, 33 genesen) und in Wülfrath 41 (-12; 3 Neuerkrankungen, 15 genesen).