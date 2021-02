Katholiken in Hilden und Haan : Pfarreien halten sich mit Kritik an Woelki zurück

Hilden/Haan Der Kölner Erzbischof Kardinal Rainer Maria Woelki steht seit Wochen in der Kritik, weil er ein von ihm selbst in Auftrag gegebenes Gutachten zurückhält. Reaktionen aus Hilden und Haan.

Der Kölner Erzbischof Kardinal Rainer Maria Woelki steht seit Wochen in der Kritik, weil er ein von ihm selbst in Auftrag gegebenes Gutachten zurückhält. Dieses Gutachten untersucht, wie Verantwortungsträger des Erzbistums in der Vergangenheit reagiert haben, wenn Priester des sexuellen Missbrauchs von Kindern beschuldigt wurden. Jetzt hat auch der Diözesanrat – die Vertretung der praktizierenden Katholiken in den Gemeinden – in einer außerordentlichen Vollversammlung Woelki das Vertrauen und die Mitarbeit aufgekündigt.