Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert verdoppelt sich in einer Woche

Kreis Mettmann Mit 38 Neu-Infektionen schwächte sich die Zunahme der Fallzahlen gegenüber den letzten Tagen zwar deutlich ab. Innerhalb einer Woche gab es aber 418 neue Fälle und die Inzidenz verdoppelte sich annähernd.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Montag kreisweit 906 Infizierte erfasst, 29 mehr als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 86 (+2; 5 neu infiziert), in Haan 46 (+2; 3 neu), in Heiligenhaus 49 (+/-0), in Hilden 116 +2; 5 neu), in Langenfeld 91 (+2; 2 neu), in Mettmann 37 (+1; 1 neu), in Monheim 131 (+3; 6 neu), in Ratingen 121 (+3; 3 neu), in Velbert 214 (+14; 15 neu) und in Wülfrath 15 (+/-0).