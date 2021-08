Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Der Inzidenzwert schnellt von knapp 90 auf über 120 hoch

Kreis Mettmann 216 Neu-Infektionen registrierte das Kreisgesundheitsamt für Samstag und Sonntag. Das lässt die Inzidenz gewaltig steigen – von knapp 89 am Freitag auf über 120 am Sonntag.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 877 Infizierte erfasst, 113 mehr als Samstag und 214 mehr als am Freitag. Davon leben in Erkrath 84 (+12 seit Samstag; 14 neu infiziert), in Haan 44 (+8; 8 neu), in Heiligenhaus 49 (+7; 7 neu), in Hilden 114 (+10; 11 neu), in Langenfeld 89 (+11; 12neu), in Mettmann 36 (+5; 5 neu), in Monheim 128 (+24; 24 neu), in Ratingen 118 (+18; 20 neu), in Velbert 200 (+26; 26neu) und in Wülfrath 15 (+2; 2 neu).