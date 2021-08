Dezentraler Trödelmarkt : „Hilden trödelt“ sorgt für viel gute Laune

Hilden Nach dem tollen Erfolg in 2020 haben die Macher von „Hilden trödelt“ erneut zum Feilschen und Bieten aufgerufen. Bei der Premiere im Postleitzahlenbereich 40721 lockten rund 80 Hobby-Händler zahlreiche Kaufinteressenten.

Bunte Luftballons und ein großes Schild weisen den Weg hinein in einen Innenhof an der Gerresheimer Straße. „Hier wird getrödelt“, lesen die Passanten und biegen neugierig in die Einfahrt. Die Nachbarn haben ihre Keller ausgeräumt und lang vergessene Schätze hervorgeholt: feines Porzellan, Kunstwerke aus fernen Ländern, schwere Kristallgläser und eine kleine alte Schreibmaschine liegen beispielsweise auf Brigitte Sens‘ langem Tisch bereit. Es ist das allererste Mal, dass die 70-Jährige trödelt. „Ich wurde von meiner Nachbarin angemeldet“, sagt Sens amüsiert. „Ich war mir am Anfang etwas unsicher mit den Preisen, da haben bestimmt ein paar Leute richtig gute Schnäppchen gemacht“, meint die Hobbyhändlerin. Was sie mit dem Erlös ihres Verkaufs machen will? „Wahrscheinlich neuen Trödel kaufen“, sagt sie und lacht, bevor sie hinzufügt: „Nein. Ich denke, ich werde es spenden.“