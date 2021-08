Hilden : Lena Lunds Kunst rüttelt wach

Lena Lund mit einem ihrer Werke im Kunstraum Gewerbepark-Süd an der Hofstraße 64. Die Ausstellung wird am Sonntag um 11 Uhr eröffnet. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die Ausstellung „Upcycling“ im Kunstraum Gewerbepark-Süd an der Hofstraße zeigt ab Sonntag (22.08.2021) Werke aus Dingen, die sonst im Müll gelandet wären.

Was lange währt… Mehr als drei Jahre schon plant die Künstlerin Lena Lund eine Ausstellung im Kunstraum Gewerbepark-Süd. Zweimal kam Corona dazwischen. Doch jetzt ist es endlich soweit – die Ausstellung „Upcycling“ wird am Sonntag, 22. August, um 11 Uhr eröffnet.

Zahlreiche Werke hat Lena Lund mitgebracht, aus welchen eine Ausstellung kreiert wurde, die komplex, kreativ und vielseitig ist, vor allem aber ist sie farbintensiv und voller Bewegung, so dass allein das Betrachten der Kunstobjekte schon die Stimmung hebt. „Die Objekte sind froh und bunt und tun einfach gut in dieser Zeit“, sagt auch Sandra Abend vom Kulturamt der Stadt. „Doch sie bringen auch zum Nachdenken, wollen wachrütteln.“ Denn der Name der Ausstellung ist bei Lena Lund Programm. „Nachhaltigkeit ist mir wichtig“, betont sie. Deshalb verarbeitet sie Dinge, die andere Menschen in den Müll werfen, und das auf eine Weise, dass sie nicht mehr zu erkennen sind, sondern zu wahren kreativen Meisterstücken werden.

Eine kleine Serie besteht aus Bildern, die Lena Lund aus ihren eigenen Farbpaletten geschaffen hat. „Ich mische die Farben so, dass es schön aussieht“, erklärt sie. Dann schneidet sie die Plastikteller aus, umrahmt sie mit Zeichnungen und lässt sie zu Kunst werden. „Ich würde kein Plastik benutzen, wenn ich es nicht wiederverwenden würde“, betont Lund. Besonders aufwändig sind ihre großformatigen Bilder, die aus den Deckeln von Schuhkartons entstanden sind. „Das ist sehr viel Arbeit“, verrät die Künstlerin. „Für so ein Bild brauche ich über einen Monat.“ Die Deckel werden gelocht, zusammengenäht und dann Schicht für Schicht für Schicht in kunterbunte Bilder verwandelt.

Unzweifelhaft der Corona-Pandemie geschuldet sind die Skulpturen der Mäuse und des Harlekins, die Lena Lund aus den Flaschen von Desinfektionsmitteln entwickelt hat. Auch das hauchdünne Pralinenpapier kommt in ihren Objekten zum Einsatz. Schon als Kind hat Lena Lund gerne gezeichnet, malte dann viel mit Öl, heute vor allem mit Acryl.

Sie arbeitet zu Hause in ihrer Wohnung in Solingen-Ohligs, sucht jedoch ein Atelier. Ihre Objekte entstehen aus einer kreativen Leidenschaft heraus. „Manchmal habe ich eine Idee, dann muss ich die sofort aufschreiben und umsetzen“, erzählt sie. Andere Werke entstehen während des Schaffungsprozesses. Dabei experimentiert die Künstlerin mit Materialien und Farben. „Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht inspiriert bin“, verrät sie. Dabei lässt sie sich auch gerne von berühmten Künstlern inspirieren. „Ihre Bilder sind wie ein Streifzug durch die Museen“, meint auch Sandra Abend.

Für das Betrachten der Objekte sollten Besucher der Ausstellung etwas Zeit mitbringen, denn es lohnt sich, sie mit Abstand und aus der Nähe zu betrachten und den spannenden Perspektivwechsel zu beobachten. So werden aus bunten Flächen und Formen schnell Figuren, Tiere und Gesichter. In jedem Fall bringt die Ausstellung Farbe in den tristen Alltag, wie Kulturdezernent Sönke Eichner sagt: „Sie ist ein Farbtupfer in einer durchaus anspruchsvollen Zeit.“ Eine Führung wird während der langen Museumsnacht am 24. September um 19 Uhr angeboten, am 25. September findet um 15.30 Uhr das Hildener Kunstcafé mit Lena Lund statt.