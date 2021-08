Neanderland Biennale 2021 : Das ist das weitere Biennale-Programm

Kreis Mettmann „10 Sehnsuchtsorte“ ist das Thema der Neanderland-Biennale, die Samstag mit einem Bürgerdinner in Langenfeld begonnen hat und noch bis zum 10. September Veranstaltungen in allen zehn Städten des Kreises bietet. Hier eine Übersicht über die noch ausstehenden Termine.

Freitag 27. August , 10 Uhr, „Comic On! „Wer bin ich?“, Schulaufführung in der Marie-Colinet-Sekundarschule, Hilden .

Sonntag, 29. August , 16 Uhr, Die Artisanen „Michel in der Suppenschüssel“, Kirchplatz, Wülfrath.

Freitag, 3. September , 16 Uhr und 19 Uhr, Theaterspaziergang „Wenn Engel reisen...“, Start am Rathausplatz, Ende am Museum Abtsküche, Heiligenhaus.

Mit Kindern über Sexualität reden – so geht’s

Rat für Krefelder Eltern : Mit Kindern über Sexualität reden – so geht’s

Programm in Länderspielpause

Programm in Länderspielpause : Wie Fortuna im September international wird

Sonntag, 5. September ,11 Uhr und 16 Uhr, Norbert Busschers & Ramona Suresh „Shakespeare take away“, Außengelände Schloss Hardenberg, Velbert.

Sonntag, 5. September ,17 Uhr und 20 Uhr, Lockstoff!, „Vorher/Nachher“, Parkhaus „Sass am Markt“, Langenfeld.

Mittwoch 8. September , 12 Uhr, Comic On! „Update“ (Schulaufführung), Stadttheater, Ratingen.

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der am Veranstaltungstag gültigen Regeln der Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen und mit Genehmigung der jeweiligen Ordnungsämter statt. Außerdem gilt für alle Veranstaltungen grundsätzlich: Einlass nur für Geimpfte, Genesene, Getestete (Schnelltest nicht älter als 24 Stunden); Maskenpflicht außer am Sitz- oder Stehplatz; Kontaktrückverfolgung über die App „e-guest“ oder Papierformulare, die vor Ort auszufüllen sind. Die Zuschauer werden gebeten, die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten, entsprechende Nachweise sowie einen Personalausweis am Einlass bereit zu halten und sich gegebenenfalls im Vorfeld die App „e-guest“ herunterzuladen.