Jugend-Angebot in Hilden : Wie aus der „Teestube“ das „Jueck“ wurde

Gemütlich war’s: Blick in die Teestube 1980. Foto: Stadtarchiv Hilden

Hilden Knabenschule, Verwaltungsgebäude, Jugendtreff: Das Gebäude Heiligenstraße 13 war schon vieles. Hier sind sieben Fakten, die Sie vielleicht noch nicht kennen.

1) Im Juli 1870 eröffnet der Stadtrat eine städtische höhere Knabenschule in Hilden. Gelernt wird zunächst in zwei gemieteten Räumen an der Mittelstraße 33 (früher „Ratskeller“, heute Mode Hunkemöller). Im Mai 1875 wird das neue Schulgebäude an der Heiligenstraße 13 fertig. 1896 hat die Schule nur noch drei Schüler. Das kann sich die Stadt nicht leisten. Sie stellt den Betrieb ein und schickt Rektor Carl Gottlieb Schneider in Pension.

2) Vor dem heutigen Nachfolge-Bau liegt ein „Stolperstein“ für Antonia Tscherbakowa. Die junge Russin aus Sacharowa hat als Haushaltshilfe im Gebäude Heiligenstraße 13 gearbeitet. Sie ist erst 15, als sie als Zwangsarbeiterin nach Hilden verschleppt wird. An der Heiligenstraße 13 hat sie bei einer Familie Joost als Hilfsarbeiterin gearbeitet. Zuvor ist das junge Mädchen laut ihrer Meldekarte ein halbes Jahr in der Eisengießerei Gerwien an der Walder Straße 99 beschäftigt und danach neun Monate krank. Nach wenigen Monaten im Dienste der Familie Joost wird sie im April 1944 wegen „Arbeitsunlust und Frechheit gegen Frau Joost, ihre Arbeitgeberin“ verhaftet und nach zwei Tagen, am 16. April, wieder entlassen. Zwei Tage später wird sie in die Heil- und Pflegeanstalt Düsseldorf-Grafenberg eingewiesen und wenig später in die Heil- und Pflegeanstalt Meseritz-Obrawalde verlegt – eine NS-Tötungsanstalt. Am 18. Mai wird Antonia Tscherbakowa ermordet – mit nur 17 Jahren. Sie fällt dem Euthanasieprogramm der Nazis zum Opfer. Offizielle Begründung laut Patientenbuch: „Nahrungsverweigerung, Erregungszustand und allgemeine Entkräftung“.

Das auffällige Graffiti am Jueck stammt von Dominik Hebestreit. Foto: Stadtarchiv Hilden

3) Später wird das Haus als Verwaltungsgebäude genutzt. Zeitweise ist hier das Sozialamt, das Jugendamt, das Versicherungsamt, das Flüchtlingsamt sowie die Rentenstelle untergebracht.

Anfangs war die Teestube im Haus Ellerstraße 1a untergebracht. Das alte Häuschen steht noch. Foto: Stadtarchiv Hilden

4) 1980 wird die „Teestube“ im Haus Ellerstraße 1a eröffnet. Was kaum jemand weiß: Der städtische Jugentreff soll eigentlich nie so heißen. Zur Eröffnung sucht man nämlich noch fieberhaft nach einem Namen für die Einrichtung des Jugendamtes. Dieser wird jedoch nie gefunden. Für viele Jugendliche ist die „Teestube“ und später das Jueck ein zweites Zuhause.

Spiele-Nachmittag in der Teestube 1993. Foto: Stadtarchiv Hilden

5) 20 Jahre später nimmt man einen neuen Anlauf, einen Namen zu finden. Heraus kam „Jueck“. Er steht für vieles. Ju-eck für Jugend-Ecke. Oder für „auf Jück sein“, unterwegs sein. Vor dem Umzug der „Teestube“ wird das Haus Heiligenstraße 13 noch einmal komplett renoviert. 20 Jahre hat die Teestube mit Möbeln vom Sperrmüll und vom Möbellager gelebt. 2000 spendiert die Stadt eine chice Küche in dunklem Grau und mit viel Edelstahl – Wow. Und weitere praktische Erneuerungen: Endlich können sich Mädchen auf dem Klo die Hände waschen, und es gibt einen Spiegel.

Reichstagswahl im April 1938: Das Gebäude Heiligenstraße 13 war Wahllokal. Foto: Stadtarchiv Hilden

6) Das auffällige Graffiti an der Fassade des „Jueck“ stammte von Dominik Hebestreit. Heute kann der studierte Kommunikationsdesigner von seiner Graffiti-Kunst leben. „Einige hundert“ Arbeiten habe er an der „Street Art Gallery“ der Hochdahler Straße (Institut für öffentliche Verwaltung) gemacht: „Das war ein wichtiger Lernort für mich.“ Der gebürtige Hildener arbeitet heute für so renommierte Kunden wie Borussia Dortmund oder Puma. Für die Maßschneider-Innung in Frankfurt hat er eine große Fassade gestaltet, für die Stadt Luxemburg ein Jugendheim besprüht. Auch in Hilden ist Hebestreit immer noch mit einigen Frühwerken präsent. Er hat – im Auftrag der Stadtwerke Hilden – beispielsweise Schaltkästen bemalt (und sie so vor Farb-Schmierereien geschützt).

Zwangsarbeiterin Antonia Tscherbakuwa wurde ermordet. Foto: Stadtarchiv Hilden