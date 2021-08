Neanderland Biennale 2021 : Zum Auftakt der Biennale wird getafelt

Info

Insgesamt 20 verschiedene Veranstaltungen werden bis zum 10. September im Rahmen der diesjährigen Neanderland Biennale an diversen Orten im Kreis Mettmann angeboten.

Das nächste Event führt kulturbegeisterte Menschen in den Poensgenpark nach Ratingen. Dort wird am Donnerstag, 26. August, um 19 Uhr das NN-Theater mit ihrer Aufführung „Exit Casablanca“ zu sehen sein. Am Freitag, 27. August, folgt um 19 Uhr die Lesung von Tilman Strasser und Stefan Bonner in Erkrath. Am Wochenende wird in Wülfrath und Erkrath musiziert und gespielt.

Ein ausführliches Programm, sowie alle Informationen zu Anmeldung und Reservierung finden sich online auf www.neanderland-biennale.de