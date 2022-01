Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : 71-jährige Ratingerin stirbt nach Corona-Infektion

Kreis Mettmann 622 Corona-Neuinfektionen meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann seit Freitag (422 am Samstag, 200 am Sonntag). Der Tod der Ratingerin (71) wurde am Samstag mitgeteilt.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 4531 Infizierte erfasst, 174 mehr als am Freitag bzw 147 mehr als Samstag. Davon leben in Erkrath 447 (+28; 29 neu infiziert), in Haan 234 (+9; 9 neu), in Heiligenhaus 211 (+16; 16 neu), in Hilden 446 (+21; 21 neu), in Langenfeld 453 (+11; 11 neu), in Mettmann 405 (+20; 20 neu), in Monheim 426 (+25; 25 neu), in Ratingen 876 (+60; 61 neu), in Velbert 791 (+44; 44 neu) und in Wülfrath 242 (+11; 13 neu).