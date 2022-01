Hilden : Reformationskirche: Glocken bleiben stumm

Die Glocken der Reformationskirche läuten momentan nicht. Foto: Christoph Schmidt

Hilden Ein Defekt sorgte dafür, dass die Turmuhr des Gotteshauses ausgeschaltet werden musste. Wann die Technik repariert wird, ist unklar.

Seit einigen Tagen ist es auffällig still in der Hildener Innenstadt. Während im vergangenen Jahr zu jeder Stunde die Uhrzeit per Glockenschlag ertönte und jede Viertelstunde auf gleiche Weise verkündet wurde, schallt nun nichts mehr aus dem Turm der Reformationskirche über die Mittelstraße. Auch das Geläut der großen Glocken beispielsweise um 12 Uhr bleibt aus. „Die Technik ist defekt – wir warten auf die Reparaturfirma“, heißt es aus dem Gemeindebüro der evangelischen Kirchengemeinde auf Nachfrage.

Das Uhrwerk in der Reformationskirche stammt aus dem Jahr 1888. Seit 1998 wird es per Funkuhr gesteuert. Die Stundenglocken stammen aus dem Jahr 1887. Im Glockenturm der Reformationskirche hängen zudem noch drei große Glocken aus Stahl.

Wie das Gemeindebüro erklärt, funktioniere die Uhr zwar immer noch – aber es habe die Gefahr bestanden, dass die Glocken plötzlich mitten in der Nacht zu läuten beginnen und stundenlang nicht aufhören. Deshalb habe man die Uhr und damit auch das automatische Geläut der Stundenglocken und der großen Glocken ausgestellt.

Wo genau der Fehler liegt, scheint noch nicht klar zu sein. Die evangelische Gemeinde habe das zuständige Unternehmen bereits kontaktiert. „Die Firma hat aber noch Betriebsferien“, heißt es aus dem Gemeindebüro. Kommende Woche erst seien die Mitarbeiter wieder an Bord. Wie schnell die Firma dann in Hilden mit der Reparatur beginnen kann, können momentan noch niemand sagen. Bis dahin bleiben die Glocken in der Reformationskirche zu den sonst gewohnten Zeiten jedenfalls stumm. Die am Turm angezeigte Uhrzeit verharrt momentan auf 12 Uhr.