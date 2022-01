Hilden : Stadt Hilden verschickt Abgabenbescheide

Hilden In einigen Fällen gibt es Änderungen. Das Sachgebiet Steuern und Abgaben bittet darum, Anfragen nur noch schriftlich an die Mitarbeiter zu richten.

Schmutzwassergebühren: Bereit in der vergangenen Woche hat die Stadt die Schmutzwassergebührenbescheide für den Abrechnungszeitraum bis 31. Mai 2021 verschickt. „Wie bereits mehrfach informiert, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bemüht, die Bearbeitungsrückstände von rund sechs Monaten im Bereich der Schmutzwassergebühren zu bearbeiten“, erklärte Lina Schorn. Und: Durch die verspätete Erstellung der Schmutzwassergebührenbescheide, die in der Regel die Abrechnung sowie Festsetzung der Vorauszahlungen enthalten, kann außerdem der Gesamtvorauszahlungsbetrag nicht mehr wie bisher in elf Abschläge aufgeteilt und entrichtet werden sondern lediglich auf die verbleibenden Monate des jeweiligen Abrechnungszeitraumes. Die Stadt bittet, das bei der persönlichen Finanzplanung zu berücksichtigen.

Erreichbarkeit des Sachgebiets Steuern und Abgaben: Die Verwaltung bittet um Verständnis, dass ab sofort und bis auf Weiteres auch keine telefonischen Anfragen mehr beantwortet werden können. Dies betrifft sämtliche Steuern und Gebühren, die in den Aufgabenbereich des Steuersachgebiets fallen: Grundsteuer, Abfallbeseitigungs-, Straßenreinigungs-/Winterdienst-, Niederschlagswasser- und Schmutzwassergebühren, Hundesteuer, Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer. „Die Bürgerinnen und Bürger werden daher gebeten, ihre Anliegen entweder per Mail an steueramt@hilden.de, postalisch an das Amt für Finanzservice, Am Rathaus 1, 40721 Hilden oder per Fax: 02103 72-85620 unter Angabe ihrer Telefonnummer an das Steuersachgebiet zu senden“, berichtet die Stadtsprecherin. Formulare für Anträge auf Erstattung von Schmutzwassergebühren, Anmeldungen eines zusätzlichen Wasserzählers, SEPA-Basislastschriftmandate, Erklärung zur Übernahme von Grundbesitzabgaben-Schmutzwasser, An- Ab-, Ummeldungen von Abfallgefäßen sowie Hunden und weitere gängige Formulare stünden online unter www.hilden.de/steuern zur Verfügung.