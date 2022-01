Hilden : Zutritt zum Rathaus nur noch mit 3G

Das Rathaus ist Sitz der Stadtverwaltung in Hilden Sie beschäftigt rund 1000 Mitarbeiter. Foto: Foto: Zelger, Thomas

Hilden Das bedeutet, dass nur noch Geimpfte, Genesene oder zertifiziert getestete Personen der Zugang gewährt wird. Die Regelung gilt ab Montag, 17. Januar 2022, bis auf Weiteres auch für die Außenstellen der Verwaltung.

Dies wird zu den Öffnungszeiten am Haupteingang des Rathauses sowie den Eingängen der Außenstellen, kontrolliert und gilt bis auf Widerruf. Geöffnet ist das Rathaus Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und freitag von 8 bis 12 Uhr.

Die Einführung der 3G-Regelung für Besucher erfolgt in Anlehnung an die Arbeitsschutzverordnung, nach der alle Mitarbeiter diese Regelung ebenfalls erfüllen.

„Neben dem Schutz der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist diese Maßnahme wichtig für die Aufrechterhaltung der systemrelevanten Einrichtungen. Wir haben sowohl im Rathaus, als auch in allen Außenstellen Bereiche, an denen sich viele Menschen begegnen. Mit der Einführung der 3G-Regel möchte ich das Gefährdungspotential des Dienstbetriebs so gering wie möglich halten, damit alle Dienstleistungen wie gewohnt aufrechterhalten bleiben können“, erläutert Bürgermeister Claus Pommer. Die Stadtverwaltung bittet alle Hildenerinnen und Hildener darum zu prüfen, ob ein persönlicher Besuch notwendig ist.