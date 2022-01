Hilden : Staugefahr auf den Autobahnen rund um Hilden

Hilden/Erkrath Autofahrer aufgepasst: In den kommenden Tagen ist im Autobahnkreuz Hilden mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Grund sind Gehölzarbeiten.

Wie die Autobahn GmbH mitteilte, können Autofahrer am Montag, 17. Januar 2022, 9 bis 13 Uhr, von der A46 in Fahrtrichtung Düsseldorf nicht an der Anschlussstelle Hilden abfahren. Eine Umleitung über das Autobahnkreuz Hilden ist mit rotem Punkt ausgeschildert. Am Dienstag, 18. Januar 2022, 9 bis 13 Uhr, können Verkehrsteilnehmer im Autobahnkreuz Hilden nicht von der A3 aus Köln kommend die direkte Überfahrt auf die A46 nach Wuppertal befahren. Auch hier ist eine Umleitung mit demrotem Punkt ausgeschildert. Grund für die Beeinträchtigungen sind laut eines Sprechers dringende Gehölzarbeiten. Dabei sei es teilweise erforderlich, dass auch scheinbar gesunde Bäume entfernt werden müssen, um potenzielle Gefahrenquellen zu beseitigen. Manchmal reiche ein fachgerechter Rückschnitt aus. „Die trockenen und heißen Sommer der vergangenen Jahre haben das Erkranken und Absterben der Bäume in den Flächen beschleunigt. Durch die Entfernung von nicht mehr standsicheren Bäumen werden die in der Fläche verbleibenden Bäume – auch durch die Pflegeschnitte – in ihrem Wachstum gefördert und können sich stabil weiterentwickeln“, erklärt der Sprecher weiter.