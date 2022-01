Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert tendiert gegen 600

Kreis Mettmann 490 Neu-Infektionen meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Freitag. Das lässt die Inzidenz weiter steigen. Der Impfbetrieb läuft auf Hochtouren.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 4257 Infizierte erfasst, 412 mehr als am Donnerstag. Davon in Erkrath 430 (+31; 44 neu infiziert), in Haan 214 (+25; 29 neu), in Heiligenhaus 183 (+24; 28 neu), in Hilden 443 (+40; 48 neu), in Langenfeld 442 (+51; 56 neu), in Mettmann 379 (+33; 30 neu), in Monheim 377 (+23; 29 neu), in Ratingen 822 (+70; 92 neu), in Velbert 726 (+88; 105 neu) und in Wülfrath 241 (+27; 29 neu).