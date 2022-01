Opfer bewusstlos geschlagen : Überfall auf Elbsee-Parkplatz in Hilden

Auf dem Parkplatz am Elbsee soll es am Donnerstag zu einem Raub gekommen sein. Ein Mann habe dort gehalten, um zu urinieren. Dabei sei ihm auf den Hinterkopf geschlagen worden, und er wurde bewusstlos, berichtet er.

Die Polizei sucht Zeugen eines Raubs am Donnerstagabend in Hilden. Wir die Beamten am Freitag mitteilen, wurde ein 34-jähriger Hildener auf einem Parkplatz am Elbsee niedergeschlagen und beraubt. Die Täter flüchteten unerkannt mit ihrer Beute, darunter ein teures Mobiltelefon.