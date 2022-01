Hilden : Generationswechsel in der Adler Apotheke

Hilden Die Adler Apotheke ist die mit Abstand älteste Apotheke der Stadt. Sie wurde bereits 1823 gegründet. Damals war Hilden noch ein Dorf.

„Nachdem wir gemeinsam eine Apotheke am Niederrhein geführt hatten, bekamen wir die glückliche Chance, in Hilden die traditionsreiche Adler Apotheke zu übernehmen, was uns als Düsseldorfer zugleich auch eine erhebliche Fahrzeit erspart hat“, sagt der promovierte Pharmazeut Jürgen Schulz. „Das war 1994, und nach rund 25 Jahren haben wir uns gedacht, dass es jetzt genug sei“, ergänzt Jutta Schulz. Ein Entschluss, der dem Pharmazeuten-Paar nicht schwer fiel, denn mit Sohn Benedict stand bereits die nächste Generation in den Startlöchern. „Ich habe mir gedacht, es wäre doch ein Traum, das 200-jährige Bestehen der Apotheke im kommenden Jahr zu feiern“, erklärt Benedict Schulz, der gemeinsam mit Kompagnon Maurice Plogmann, den er seit der gemeinsamen Studienzeit in Freiburg gut kennt, bereits tatkräftig die Zukunft der Apotheke mitgestaltet. Druck seitens der Eltern, einmal die Apotheke zu übernehmen, hat er nie verspürt und verweist auf zwei Schwestern, die sich beruflich in andere Richtungen orientiert haben. Um den Übergang reibungslos zu gestalten, gab es eine zweijährige Einarbeitungszeit, in der Jürgen und Jutta Schulz viel von ihrem Wissen und ihrer Erfahrung an die jüngere Generation weitergaben. „Immerhin ging es darum, ein Team von 35 Mitarbeiterinnen, das im Wechsel in beiden Apotheken arbeitet, zu führen“, so Jürgen Schulz. Auch in Zukunft werden die Eltern als Ratgeber nicht ganz außen vor sein.