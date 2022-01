Hilden : Unternehmer sind voller Zuversicht

Hilden Der Hildener Industrie-Verein und die Stadtmarketing GmbH haben Betriebe zu ihren Aussichten und Erwartungen für das neue Jahr befragt.

Bislang ist die deutsche Wirtschaft überraschend gut durch die Corona-Krise gekommen. Die Arbeitslosenquote liegt in Hilden im Dezember bei 5,7 Prozent. Vor einem Jahr lag die Quote noch bei 6,3 Prozent. Nur 30 Prozent der befragten Unternehmen (Vorjahr 26 Prozent) erwarten eine Verschlechterung ihrer wirtschatlichen Situation. 21 Prozent (Vorjahr 18 Prozent) sehe sogar eine Verbesserung und 49 Prozent (Vorjahr 56 Prozent) gehen von gleich bleibenden Bedingungen aus.

Es sei gerade auch die Vielfalt der Unternehmen und die gute Gemeinschaft, die diese Stabilität und die Zuversicht hervorbringe, die die Umfrage zeige. Einige Betriebe hätten enorme Probleme mit ausbleibenden Zulieferungen während andere so viel zu tun hätten, das sie mit den Aufträgen kaum nachkämen. Es sei wie so oft der Mix, der die Wirtschaft in Hilden so stark und wetterfest mache, meint Kleinbongartz.