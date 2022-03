Vorfall in Hilden : Illegales Autorennen? Polizei sucht Zeugen

Wer kann der Polizei bei der Aufklärung helfen? Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Hilden Ein Anrufer hat am Dienstag die Polizei gerufen und von einem illegalen Autorennen berichtet. Die Beamten konnten einen der beiden Fahrer finden. Doch der bestreitet die Vorwürfe.

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls am Dienstag, 1. März, in Hilden. Es besteht der Verdacht, dass die Fahrer eines BMW und eines Skoda in Hilden ein illegales Autorennen ausgetragen haben, teilten die Beamten mit. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Um kurz nach 17 Uhr hat sich am Dienstag ein Mann telefonisch bei der Polizei gemeldet und angegeben, Zeuge eines illegalen Straßenrennens geworden zu ein. Demnach seien an der Berliner Straße ein dunkler 3er-BMW sowie ein silberner Skoda Kombi mit aufheulenden Motoren und deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Walder Straße nebeneinander hergefahren.

Die Polizei machte sich sofort auf die Suche nach den beiden Autos und fand den BMW-Fahrer. Der 26 Jahre alte Hildener bestritt die Vorwürfe jedoch vehement, erklärte ein Polizeisprecher.

Aufgrund des Anfangsverdachts durch die Zeugenaussagen leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein, hieß es weiter. Zudem habe sich der Verdacht des Verstoßes gegen die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung ergeben: „So war an dem Fahrzeug eine zu laute Abgasanlage verbaut. Eine Messung hatte hier einen Wert von 100 Dezibel ergeben – erlaubt wären 85 Dezibel gewesen“, erklärte der Behördensprecher weiter.