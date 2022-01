Aktuelle Corona-Lage im Kreis Mettmann : 36 Jahre alter Corona-Patient stirbt

Kreis Mettmann 446 Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt am Donnerstag. Ein 36-jähriger Mann und ein 74-jähriger Mann aus Haan sowie eine 78-jährige Frau aus Hilden sterben. Unser Überblick über die aktuellen Zahlen.

Fallzahlen labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Donnerstag 3845 Infizierte erfasst, 108 mehr als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 399 (+/-0; 30 neu infiziert), in Haan 189 (+10; 21 neu), in Heiligenhaus 159 (-14; 12 neu), in Hilden 403 (+26; 53 neu), in Langenfeld 391 (+38; 58 neu), in Mettmann 346 (+17; 47 neu), in Monheim 354 (-1; 32 neu), in Ratingen 752 (+21; 100 neu), in Velbert 638 (+5; 71 neu) und in Wülfrath 214 (+6; 22 neu). Der Kreis meldet am Donnerstag insgesamt 446 Neuinfektionen. Laut Gesundheitsamt gibt es aktuell keine Hotspots im Kreis Mettmann, die Infektionslage sei diffus.