Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert übersteigt die Marke von 150

Kreis Mettmann 86 Neuinfektionen meldet das Kreisgesundheitsamt für Montag. 26 Corona-Patienten sind in Krankenhaus-Behandlung; vor genau einem Jahr waren es 69.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Montag kreisweit 1337 Infizierte erfasst, 48 mehr als am Sonntag. Davon in Erkrath 162 (+1; 5 neu erkrankt), in Haan 80 (+2; 4 neu), in Heiligenhaus 89 (+3; 3 neu), in Hilden 125 (-1; 4 neu), in Langenfeld 145 (+17; 18 neu), in Mettmann 72 (+/-0; 7 neu), in Monheim 140 (+11; 14 neu), in Ratingen 281 (-1; 12 neu), in Velbert 213 (+15; 18 neu) und in Wülfrath 30 (+1; 1 neu).