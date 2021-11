Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Frau aus Velbert stirbt nach Corona-Infektion

Kreis Mettmann Mehr als 31.000 Menschen aus dem Kreis Mettmann waren und sind seit Beginn der Corona-Pandemie erkrankt. Das Kreisgesundheitsamt meldet für Freitag 137 Neuinfektionen.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 1230 Infizierte erfasst, 55 mehr als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 150 (+14; 21 neu infiziert), in Haan 78 (+2; 10 neu), in Heiligenhaus 83 (+6; 14 neu), in Hilden 126 (+2; 11 neu), in Langenfeld 119 (+4; 11 neu), in Mettmann 77 (+3; 9 neu), in Monheim 123 (-4; 13 neu), in Ratingen 266 (+14; 21 neu), in Velbert 181 (+16; 23 neu) und in Wülfrath 27 (-2; 4 neu).