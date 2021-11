Restaurants in Hilden und Haan : Der Gastronomie fehlen die Mitarbeiter

Personalmangel in der Gastronomie: Pavlina Petreska sitzt im vorübergehend geschlossenen Café Overstolz. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden/Haan Restaurants, Kneipen und Cafés finden immer weniger Mitarbeiter: Die Corona-Pandemie hat den Abwärtstrend in der Branche weiter verstärkt. Dem Café Overstolz in Hilden fehlt immer noch Personal, sodass es weiterhin geschlossen bleiben muss.

Von Alexander Riedel

Wer einen Blick durch die breite Fensterfront in den Gastraum wirft, könnte meinen, dass jeden Moment der Betrieb losgeht: Die zahlreichen Tische im Café Overstolz am Axlerhof sind dekoriert, die Regale hinter dem holzverkleideten Tresen mit edlen Getränkeflaschen bestückt, und auf der Schiefertafel sind mit geschwungener Handschrift einige kulinarische Angebote des Hauses eingetragen. „Wir könnten eigentlich jederzeit wieder öffnen“, sagt Inhaberin Pavlina Petreska. Könnte – hätte sie nur die Belegschaft dafür. Seit längerem sucht die Gastronomin nach Servicekräften, Köchen und Bedienungen für die Theke – bislang vergeblich. „Die Branche ist eben sehr personalintensiv“, sagt Petreska, die in Hilden auch das Café New York und den Brauereiausschank Alter Markt betreibt.

Letztere beiden sind auch aktuell geöffnet – und belebt. Am Overstolz jedoch steht man seit mehr als einem Jahr vor einer geschlossenen Türe. Und das, obwohl es bis zum Tag der Schließung am 2. November 2020 eigentlich gut lief und sich seit der Eröffnung im Juni 2019 viele Stammgäste herausbildeten. Aber die Personalnot macht Petreska zu schaffen: 14 Mitarbeiter – auf ihre drei Betriebe gerechnet – hat sie in der jüngeren Vergangenheit verloren. Manchmal hatte das sehr persönliche Gründe, wie etwa die Geburt eines Kindes bei jungen Arbeitskräften. Eine große Rolle spielte aber auch die Corona-Pandemie. Die Lockdowns, Kurzarbeit und viel Unsicherheit im Gewerbe ließen Aushilfen in andere Branchen abwandern – sie suchten ihr Glück in Discountern oder bei Online-Händlern.

Info Gastronomie in der Pandemie Der Umsatzverlust des Gastgewerbes im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie hat sich laut offizieller Zahlen etwas abgeschwächt: Einer aktuellen Umfrage des Dehoga-Bundesverbandes lagen die Umsätze im September dieses Jahres allerdings noch immer 5,3 Prozent niedriger als im Jahr 2019. Für fast rund 80 Prozent der Betriebe stellte der Fachkräftemangel ein immenses Problem dar. Sorgen bereitet ihnen demnach auch die angekündigte Erhöhung des Mindestlohns, heißt es in der Umfrage. Die führt laut der Umfrage für über die Hälfte der Unternehmer zu einer Personalkostensteigerung von 15 und mehr Prozent.

Ein Problem, das Wirten landauf, landab Kummer bereitet: Nach Angaben des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) haben im vergangenen Jahr 325.000 der insgesamt einst rund 2,4 Millionen Beschäftigten dem Gastgewerbe den Rücken gekehrt. 42,4 Prozent der Wirte, die auf eine Umfrage des Verbands antworteten, berichteten vom Wechsel ihrer Mitarbeiter in andere Branchen. Auch die Zahlen der Auszubildenden sind nach Angaben des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) im Jahr 2020 deutlich zurückgegangen.

„Die Gastronomie stirbt aus“, konstatiert Alexander Unger, Geschäftsführer des traditionsreichen Becherhus an der Kaiserstraße in Haan. Auch er sucht noch nach Personal. Dabei sei die Lage in seiner Gaststätte noch vergleichsweise gut – schließlich könne er an sieben Tagen pro Woche öffnen. Viele Kollegen wiederum seien wegen des gravierenden Personalmangels gezwungen, Öffnungstage zu reduzieren. Und wer angesichts der wieder rapide steigenden Corona-Zahlen die Zeitung aufschlage, mache sich seine Gedanken, ob er eine Stelle in der Gastronomie annehmen solle. Immerhin schwebe das Damoklesschwerts weiterer Schließungen über der Branche.