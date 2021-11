Hilden/Haan : Inzidenz im Kreis sinkt leicht auf 142,1

Hilden/Haan Der Sachstand zur Corona-Lage am Sonntag: 1289 Infizierte, 29.202 Genesene, keine Todesfälle.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Sonntag 1289 Infizierte erfasst, 59 mehr als am Freitag. Davon leben in Erkrath 161 (+11 im Vergleich zu Freitag; 8 neu infiziert), in Haan 78 (0; 0 neu), in Heiligenhaus 86 (+3; 3 neu), in Hilden 126 (0; 4 neu), in Langenfeld 128 (0; 4 neu), in Mettmann 72 (-5; 2 neu), in Monheim 129 (+6; 3 neu), in Ratingen 282 (+16; 14 neu), in Velbert 1981 (+17; 16 neu) und in Wülfrath 29 (+2; 3 neu).