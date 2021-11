Hilden : „Happy Birthday, Musikschule Hilden“

Hilden Das 50-jährige Bestehen wurde mit einem Festakt in der Stadthalle groß gefeiert. Viele waren gekommen, um „ihrer“ Musikschule persönlich zu gratulieren. Sie hat heute mehr als 2000 Schüler.

Vor allem Karl Hentschel, der die Musikschule 25 Jahre lang leitete, hat ihre Entwicklung geprägt. „Er hat auch als Vorsitzender im Regionalausschuss den Jugend musiziert-Wettbewerb im Kreis Mettmann gefördert“, betonte die stellvertretende Landrätin des Kreises Mettmann, Annette Mick-Teubler, die den erkrankten Landrat Thomas Hendele würdig vertreten hat. „1993 fand der erste Regionalwettbewerb von Jugend musiziert in Hilden statt“, erzählte sie. Andere Städte des Kreises folgten dem Hildener Beispiel „und investierten in ihre Musikschulen“. Auch in 2022 und 2023 wird wieder der Jugend musiziert-Wettbewerb in Hilden ausgetragen werden. „Die Musikschule ist heute aus dem städtischen Kulturleben nicht mehr wegzudenken“, sagte Mick-Teubler und an den Bürgermeister ging die Botschaft: „Jede Investition in die Musikschule ist auch eine Investition in die Stadt.“