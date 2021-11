Hilden : Grundschule Walder Straße wird erst 2023 fertig

Hilden Die geplante Inbetriebnahme August 2022 sei nicht zu halten, teilt Baudezernent Peter Stuhlträger mit: „Wir streben die Osterferien 2023 an. Spätestens nach den Sommerferien 2023 wird die Schule fertig sein. Das bedeutet eine Verzögerung um ein Jahr.“

Erst explodierten die Baukosten von drei auf 4,3 Millionen Euro, weil sich die Verwaltung verkalkuliert hatte. Und dann wird sich auch noch die Fertigstellung der Erweiterung und Sanierung der Gemeinschaftsgrundschule Kalstert am Standort Walder Straße 100 verzögern. Das teilte Baudezernent Peter Stuhlträger im Umweltausschuss mit. Die geplante Inbetriebnahme August 2022 sei nicht zu halten: „Wir streben die Osterferien 2023 an. Spätestens nach den Sommerferien 2023 wird die Schule fertig sein. Das bedeutet eine Verzögerung um ein Jahr.“ Es habe Probleme mit einem beauftragten Unternehmer gegeben (“Nicht er, wir hatten recht“). Die Diskussion habe aber am Ende die Arbeiten so lange verzögert.