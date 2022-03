Aus dem Polizeibericht : 62-Jähriger stürzt in Hilden mit Pedelec und verletzt sich schwer

Hilden Schwere Verletzungen erlitt ein 62-Jähriger bei einem Unfall am Sonntagabend. Der Hildener war stark alkoholisiert.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Hildener gegen 19 Uhr mit seinem Pedelec auf der Wilhelmine-Fliedner-Straße in Hilden, aus Richtung Karnaper Straße kommend, in Fahrtrichtung Pestalozzistraße unterwegs. Nach eigenen Angaben kam er mit einem Reifen gegen einen Bordstein und stürzte. Bei der Unfallaufnahme stellen die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Pedelecfahrers fest. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Der Verletzte wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär behandelt wird. Im Hospital wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ein.