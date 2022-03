Nachruf : Hans Strizewski hat das Stadtbild von Hilden geprägt

Hilden Der bekannte Architekt ist am 13. März im Alter von 93 Jahren gestorben. Er entwarf die Stadthalle Hilden ebenso wie die Bebauung am Nove-Mesto-Platz.

Viele Hildener tun sich freilich mit dem Entwurf bis heute schwer und können der Stadthalle architektonisch wenig abgewinnen. Fachleute sahen das anders. Beim deutschen Architekten-Wettbewerb 1979 in München erhielt die Stadthalle Hilden eine „lobende Erwähnung“ – die einzige Auszeichnung für NRW. Mit dem Verzicht auf „architektonische Extravaganzen“ habe Strizewski eine „Unverwechselbarkeit von Inhalt und Form“ erreicht, hieß es in der Begründung. Auch das Land NRW zeichnete die Stadthalle 1979 für „vorbildliches Bauen“ aus.

Hans Strizewski hat auch die Bebauung des Nove-Mesto-Platzes geplant. 1991 fand die Stadt Hilden mit der Deutsche Haus und Boden den richtigen Investor. Er kaufte das Areal und beauftragte Strizeweski mit der Planung für rund 350 Wohnen, Büros- und Ladenflächen. „Investoren müssen aufs Geldverdienen achten“, wusste der Architekt: „Da konnte ich nur begrenzte Architektur machen.“ Ihm sei aber von Anfang an klar gewesen: „Die Bibliothek muss das wichtigste Gebäude an markanter Stelle sein.“ Einige Stadtväter hätten bei der „Bücherei“ an eine „Etage voller Bücher“ gedacht, erinnerte sich Hans Strizewski. Er entwarf einen transparenten „Bücher-Turm“ – bis heute ein Hingucker. Und überzeugte den Investor, ihn an der prominenten Stirnseite des Platzes zu positionieren: „Da waren dann auch die Stadtväter überzeugt.“