Kinderbetreuung in Hilden : Geschwisterbonus soll wegfallen

Wer Kinder hat und in Hilden lebt, soll nach den Plänen der Stadt in Zukunft mehr für die Betreuung ausgeben. Die Kita-Gebühren werden zwar nicht erhöht, dafür aber fällt die Beitragsfreiheit für Geschwisterkinder weg. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Hilden Bisher zahlen Eltern mehrerer Kinder in Hilden die Betreuungskosten nur für das Kind, dessen Beitrag am höchsten ist. In Zukunft soll dieser Geschwisterbonus wegfallen. Familien müssten teilweise über 300 Euro monatlich mehr zahlen.