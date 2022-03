Osterferienprogramm in Hilden : Für Köche, Musiker und Sprayer

Im „Area 51“ finden die meisten Ferienkurse statt. Foto: Zelger, Thomas

Hilden Das städtische Osterferienprogramm hat für jeden Geschmack etwas im Angebot. Anmeldungen werden ab Montag, 21. März, von der Stadt angenommen.

Schon Pläne für die Osterferien? Die Kinder- und Jugendförderung der Stadt Hilden hat für junge Menschen zwischen zehn und 14 Jahren ein spannendes Programm zusammengestellt. In der ersten Ferienwoche, vom 11. bis 14. April, jeweils von 10 bis 14 Uhr, wird im Area 51 sowie im Jugendtreff am Weidenweg gesägt, getanzt, gekocht, musiziert und gesprayt. Anmeldungen sind ab Montag, 21. März, möglich, per E-Mail an „freizeit@hilden.deh. „Anmeldungen, die früher eingehen, können nicht berücksichtigt werden“, teilt die Stadt mit. Die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt. Die Kosten betragen pro Projekt 15 Euro.

Rückfragen beantwortet die Kinder- und Jugendförderung ebenfalls per E-Mail: freizeit@hilden.de. Eine Übersicht des Programms gibt es auch unter www.hilden.de/ferien.

Area 51

Projekt 1: Die Holzwerkstatt läuft vom 11. bis 14. April von 10 bis 14 Uhr. In der hauseigenen Werkstatt wird gesägt und gehämmert. Die Kinder und Jugendlichen lernen mit unterschiedlichen Techniken und Materialien, wie man beispielsweise ein kleines Blumenbeet oder eine Kiste angefertigt. Kreativität ist gefragt!

Projekt 2: Streetdance Workshop läuft vom 11. bis 14. April von 10 bis14 Uhr. „Hier wird getanzt, bis die Füße Blasen werfen“, heißt es in der Ankündigung. In Kooperation mit der Dance Academy Hilden erarbeiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den vier Tagen eine Choreographie.

Projekt 3: Die Catering Küche läuft vom 11. bis 14. April von 10 bis14 Uhr. Es wird gekocht und gebacken. Unterschiedliche kulinarische Klassiker werden ausprobiert und die anderen Projektgruppen werden mit köstlichen Kleinigkeiten mittags versorgt.

Projekt 4: Deine erste Band läuft nur 3 Tage: vom 12. bis 14. April, 10 bis 14 Uhr. Es wird nach Herzenslust geschrammelt und getrommelt. Wer Bass, Gitarre, Schlagzeug oder Keyboard spielt, ist hier genau richtig! Mit einem professionellen Bandcoach werden erste Schritte gemeinsam hin zu einer Band unternommen.

Jugendtreff am Weidenweg (JaW) Projekt 5: Bock auf Graffiti? läuft vom 11. bis 14. April, 10 bis 14 Uhr. Die 10- bis 14-Jährigen erwarten vier kunterbunte Tage, in denen sie ihre kreative Ader voll und ganz ausleben können. Unterstützt werden sie dabei von einer Künstlerin, die ihnen die notwendigen Basics fürs Sprayen näher bringt - und dann geht’s an die Dosen, fertig, los!

Und dann gibt es noch einen wichtigen Termin zum Vormerken: Die Anmeldungen für die Sommerferien starten am 4. April.

(RP)