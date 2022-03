Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zwei Todesfälle und leicht steigende Inzidenz

Kreis Mettmann Erneut mehr als 1200 neue Covid-Infektionen meldet das Kreisgesundheitsamt für Freitag. Die Zahl der Todesfälle steigt weiter an, ebenso die Inzidenz.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Freitag 8805 Infizierte erfasst, 1187 mehr als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 721 (92 neu infiziert), in Haan 533 (78 neu), in Heiligenhaus 390 (46 neu), in Hilden 1062 (133 neu), in Langenfeld 1329 (160 neu), in Mettmann 643 (101 neu), in Monheim 871 (128 neu), in Ratingen 1650 (271 neu), in Velbert 1173 (146 neu) und in Wülfrath 433 (53 neu). 1208 neue Infektionsfälle meldet der Kreis für Freitag.