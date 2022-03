Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Vier Todesfälle und steigende Inzidenz

Kreis Mettmann 952 neue Covid-Infektionen meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Donnerstag. Auch vier weitere Todesfälle wurden registriert. Mehr Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt im Kreis Mettmann am Donnerstag 7618 Infizierte erfasst, 255 weniger als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 626 (102 neu infiziert), in Haan 453 (74 neu), in Heiligenhaus 343 (46 neu), in Hilden 938 (157 neu), in Langenfeld 1181 (174 neu), in Mettmann 529 (103 neu), in Monheim 750 (152 neu), in Ratingen 1389 (211), in Velbert 1031 (139 neu) und in Wülfrath 378 (73 neu). 952 neue Fälle meldet der Kreis für Donnerstag.