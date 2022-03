Hilden : Notunterkunft an der Beckersheide für ukrainische Geflüchtete

Hilden Der Bezug soll noch in dieser Woche beginnen. Die Sporthalle Weidenweg steht vorerst wieder für Schul- und Vereinssport zur Verfügung.

Der Krieg in der Ukraine spitzt sich weiter zu, immer mehr Menschen müssen ihre Heimat verlassen und suchen Schutz in Europa. Die Stadt Hilden hat bisher – neben den seitens des Landes zugewiesenen Flüchtlingen aus Syrien und Afghanistan – 124 ukrainische Geflüchtete in ihren 22 Notunterkünften versorgt. Weitere 79 Personen sind in privaten Unterkünften untergekommen. Damit sind die Kapazitäten fast vollständig ausgeschöpft, neue müssen geschaffen werden. Dafür lotet die Stadt nun alle Möglichkeiten aus.

Den Modulbau hatte die Stadt 2016 für Geflüchtete unter anderem aus Syrien errichten lassen. Ursprünglich sollten die Wohncontainer nun verkauft werden, da vor Kriegsbeginn der Platzbedarf für Geflüchtete über andere Einrichtungen gedeckt war. Außerdem muss die Unterkunft an der Beckersheide für den Fall eines Brandes nachgerüstet werden. Wie bei den baugleichen Gebäuden an der Straße Schalbruch ist eine zusätzliche Abdichtung notwendig, die verhindert,dasss Rauch aus dem Erdgeschoss ins Obergeschoss zieht.

Aktuell richtet die Stadt das Gebäude wieder her, reinigt es und stattet es für die Unterbringung von Geflüchteten aus. „Dafür haben wir schnell alle verfügbaren Kräfte mobilisiert“, berichtet Baudezernent Peter Stuhlträger. „Die ersten Räume können voraussichtlich noch diese Woche, weitere bis Ende März in Betrieb genommen werden.“

Diese kurzfristige Reaktivierung der Notunterkunft Beckersheide macht es möglich, die Sporthalle am Weidenweg vorerst wieder freizugeben. „Langfristig werden wir wahrscheinlich nicht umhinkommen, dort Menschen unterzubringen, bis sie in eine Notunterkunft oder in eine private Wohnung ziehen können“, berichtet Sozial- und Sportdezernent Sönke Eichner. „Bis es so weit ist, kann und soll der Schul- und Vereinssport aber weiter am Weidenweg stattfinden.“ Die Vorbereitungen für die temporäre Umnutzung laufen parallel weiter.