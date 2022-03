Hilden : Johanniter beenden ihren Versorgungseinsatz in Hilden

Johanniter beenden ihren Versorgungseinsatz in Hilden

Zehn Tage haben sich die Johanniter um Waisenkinder aus der Ukraine gekümmert, die in Hilden untergebracht waren. Zum Abschied schenkten ihnen die Kinder ein selbstgemaltes Bild. Foto: Johanniter

Hilden Mit der Abreise der letzten ukrainischen Waisenkinder endete am Dienstagvormittag der Versorgungseinsatz der Hildener Johanniter. Im Auftrag der Stadtverwaltung haben ehrenamtliche Kräfte zehn Tage lang die Verpflegung der Kinder sichergestellt und sie medizinisch betreut.

Zwei Johanniter-Ärztinnen haben die Kinder bei der Aufnahme untersucht, außerdem wurden Coronatests durchgeführt und bei Bedarf Medikamente verordnet. Die ukrainischen Waisenkinder werden nun in verschiedenen Jugendhilfeeinrichtungen untergebracht.

„Insgesamt 15 Einsatzkräfte haben mehr als 600 ehrenamtliche Einsatzstunden geleistet“, resümiert der Johanniter-Ortsbeauftragte Ulrich Hagemann, der sehr stolz auf seine Mannschaft ist. „Das ist ein starkes Zeichen, denn es zeigt, was auch im Ehrenamt alles bewältigt werden kann, wenn alle mitziehen“, lobte Hagemann. Sein Dank gilt auch der Stadtverwaltung für die reibungslose Zusammenarbeit. „Das, was möglich war, haben wir alle zusammen in den letzten zehn Tagen für die Waisenkinder umgesetzt.“