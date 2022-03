Lärmschutz in Hilden : Neuer Asphalt soll Niedenstraße leiser machen

Lärmschutz in Hilden

Auf der Niedenstraße sind werktags in 24 Stunden rund 4100 Fahrzeuge, darunter zehn Prozent Lastwagen unterwegs. Foto: Stephan Köhlen Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die Grünen hatten sich für sogenannten Flüsterasphalt eingesetzt. Der funktioniere auf Straßen mit Tempo 30 nicht, erläutert die Verwaltung. Sie schlägt eine andere Lösung vor.

Der Flüsterasphalt „könnte vermutlich die Lärmbelästigung der Anwohner erkennbar reduzieren und als eine Maßnahme die Situation dort bereits deutlich reduzieren“, erklärt Gronemeyer. Nach Ansicht der Grünen mache es wenig Sinn, zunächst bis zum Abschluss des Mobilitätskonzepts zu warten und dann nachzubessern. Gronemeyer: „So kann man den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger bereits jetzt entgegen kommen und spart außerdem in Zeiten knapper Kassen auch noch Geld.“

„Flüsterasphalt“ funktioniere nur auf Schnellstraßen und Autobahnen. Seit Jahren werde an Asphaltbelägen mit lärmmindernden Eigenschaften geforscht, auch an der Universität Bochum . Die Wissenschaftler dort hätten festgestellt, dass Flüsterasphalt im kommunalen Straßenbau nur bei Straßen mit zulässigen Geschwindigkeiten von 50 km/h und mehr und bei grundlegendem Neubau der Straßenbeläge einsetzbar ist. Denn dann müsse nicht nur die Asphaltdeckschicht, sondern auch die darunterliegende Asphaltbinderschicht mit ausgetauscht werden. Dies wiederum habe zur Folge, dass auch die Fahrbahnentwässerung geändert werden müssen. Dies alles erhöhe die Kosten.

Die Stadt will stattdessen einen sogenannten lärmarmen Splittmastixasphalt auf dem südlichen Teil der Niedenstraße einbauen. Damit habe sie schon seit Jahren gute Erfahrungen gemacht. Er reduziert das Abrollgeräusch um etwa 2 dB(A) b. Lärm wird in Dezibel (dB) angegeben. Drei Dezibel bedeutet eine Verdoppelung, damit kämen -2 dB(A) annähernd einer Halbierung gleich.

Das ist aber an eine Reihe von Bedingungen geknüpft, erläutert die Verwaltung. Die volle lärmreduzierende Wirkung sei aber nur bei homogenen Oberflächen (Deckschichten) garantiert. Die werde in innerstädtischen Straßen durch Aufgrabungen für Versorgungsträgerleitungen (Gas, Wasser, Strom, Internet, etc.) aber häufig zerstört. Und bei den meisten lärmreduzierenden Fahrbahnbelägen lasse die Lärmminderung mit dem Alter und der Anzahl der Überfahrungen nach.