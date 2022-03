Corona-Pandemie : Impfzentrum in Haan wird Stelle für Probenentnahme

Hilden/Haan In Haan wird es ab kommender Woche keine Impfungen mehr in der ehemaligen Landesfinanzschule geben. Die letzten fänden dort am Sonntag (20. März) statt, teilt der Kreis Mettmann mit.

Danach werde die Impfstelle zur Probeentnahmestelle umgewandelt. Für die am Sonntag, 27. März, vorgesehenen Impfungen (auch Kinder) soll ersatzweise eine mobile Impfeinheit auf dem Haaner Marktplatz Station machen (11 bis 16 Uhr). Da das PCR-Testaufkommen insbesondere in der Probeentnahmestelle des Kreises in Hilden ungebrochen hoch ist und der erst kürzlich in Betrieb genommene Standort an der Beckersheide schon bald an die Stadt zurückgegeben werden muss, soll der Testbetrieb auf Haan und Langenfeld verteilt werden, kündigt der Kreis an. In Haan öffnet die Probeentnahmestelle ab Mittwoch (23. März). Infos: www.kreis-mettmann-corona.de.