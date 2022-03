Die Pandemie-Pause geht zu Ende : Musikschule Hilden startet wieder voll durch

Hilden Alle Bereiche werden dank der Lockerungen im Infektionsschutzgesetz wieder aufgenommen. Trotzdem soll auch das digitale Angebot weiter ausgebaut werden, kündigte Kulturamtschefin und Musikschulleiterin Eva Dämmer jetzt an.

Seit ziemlich genau zwei Jahren hat auch die Arbeit der Hildener Musikschule unter verschieden Regelungen der Corona-Pandemie leiden müssen. Betroffen waren Präsenzunterricht, das gemeinsame Musizieren in Ensembles, öffentliche Konzerte sowie die Ansprache des jüngsten Nachwuchses und die Suche nach Talenten. „Jetzt können wir in allen Bereichen wieder durchstarten“, vermeldet Eva Dämmer, Leiterin des Hildener Kulturamts und in Personalunion Leiterin der städtischen Musikschule, und hebt hervor, dass es ihrem Team 2020 gelungen war, nicht nur bestehende Netzwerke zugunsten von Synergien zu intensivieren, sondern auch innerhalb kürzester Zeit die musikalische Pädagogik zu digitalisieren.

Konzert 3 Um Menschen in und aus der Ukraine zu unterstützen, veranstaltet das Kulturamt der Stadt Hilden am Sonntag, 20. März, von 14 bis 20 Uhr in der Stadthalle ein Benefizkonzert. Zu hören ist ein vielfältiges musikalsches Programm.

Konzert 1 Am 30. April 2022 findet in der Stadthalle Hilden ein großes Konzert im Rahmen des Landesprojekts „Und jetzt alle“ statt. Coronabedingt konnte es nicht zum 50. Jubiläum der Musikschule im vergangenen Jahr stattfinden. Das Konzert zugunsten der Hamann Stiftung wird im Frühsommer stattfinden, ein Termin ist in Planung.

Aufgrund vieler guter Erfahrungen will die Musikschule weiterhin das Digitalangebot intensivieren. Dies gilt etwa für Theoriekurse, die in Kooperation mit der Musikschule Ratingen stattfinden. So gab es vor Corona Theorie-Präsenzkurse an der Gerresheimer Straße zu festen Terminen in der Woche oder als Wochenendseminar. „Jugendliche Instrumentalisten hatten somit zwei Unterrichtseinheiten in der Woche, und für viele war es angenehmer, zumindest die Theorie als digitales Format wahrzunehmen“, sagt Monika Greim, die nicht nur Instrumentalunterricht für Querflöte gibt und ein Querflötenensemble leitet, sondern auch intensiv in die Nachwuchsförderung eingebunden ist.