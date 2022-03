Aktion „Pakete zum Leben“ : Bonhoeffer-Gymnasium Hilden startet eine große Hilfsaktion

Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine warten auf der ukrainischen Seite des ukrainisch-slowakischen Grenzübergangs Uschgorod auf ihren Bustransport. Foto: dpa/Patrik Uhlíø

Hilden Das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium will Menschen helfen, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchten müssen. In einem ersten Unterstützungsprojekt wollen Schüler und Lehrer 600 „Pakete zum Leben“ packen. Dafür sind Spenden nötig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Pakete im Warenwert von 11 bis 13 Euro enthalten Nudeln, Reis, Mehl, Öl, Zucker und Vitamintabletten. Die Hilfssendung wird am Freitag, 1. April, verpackt. Dazu sperrt der Großmarkt Selgros an der Oststraße einen Teil seines Parkplatzes ab; das Unternehmen unterstützt die Hilfsaktion durch Preisnachlässe, Fahrzeuge und Logistik. Die Schüler packen am Freitag übernächster Woche dann die Lebensmittel in genormte Kartons, stapeln sie auf Paletten, die mit einem Lastwagen nach Solingen-Aufderhöhe zur Diakonie Bethanien gebracht werden. Von Solingen gehen die Sendungen (unter anderem) aus Hilden mit Lastzügen nach Uschgorod in der Westukraine.

Derzeit sind die Transporte über die Grenze noch möglich. „Selbst wenn dies Anfang April nicht mehr gewährleistet sein sollte, finden die Lebensmittel eine sehr sinnvolle Verwendung, weil sich in der Region um Uschgorod nahe der Grenze zur Slowakei und Ungarn herum zahlreiche Geflüchtete aufhalten und versorgt werden müssen, heißt es auf der Homepage des Bonhoeffer-Gymnasiums. Der Weg, Ankunft und Auslieferung werden begleitet; aktuell gibt es jeden Abend ein telefonisches Update mit leitenden Personen aus Uschgorod.

Info „Wir sind bonni! – Pakete zum Leben“ Aufgerufen zu Spenden sind alle Mitglieder der Bonni-Schulgemeinde und diejenigen, die sich mit dem Bonni verbunden fühlen. Spenden werden erbeten bis Ende März auf das Spendenkonto des DBG Hilden (IBAN DE27 3345 0000 1032 8660 87). Verwendungszweck: „Wir sind bonni! – Pakete zum Leben“

Matthias Ruf, Vorsitzender der Geschäftsführung der Diakonie Bethanien in Solingen, die verantwortlich zeichnet für Abwicklung, Transport und Kontakt vor Ort, sagte, die Menschen in der Westukraine hofften sehr auf diese Unterstützung. Sie nähmen selbst viele flüchtende Menschen auf und müssten deshalb sehr viel mehr aufbringen.