Aus dem Polizeibericht : Frau in Hilden stürzt mit E-Scooter auf Bahnübergang

Frau in Hilden stürzt mit E-Scooter auf Bahnübergang

Der Rettungswagen erreicht den Bahnübergang an der Karnaper Straße. Zeugen hatten die Verletzte von den Gleisen gezogen. Foto: Kreispolizei Mettmann

Hilden Eine 43-jährige Hildenerin ist am Mittwoch mit einem E-Scooter auf einen Bahnübergang gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fanden mehrere Zeugen fanden gegen 17.30 Uhr eine Frau, die auf dem Bahnübergang an der Karnaper Straße gestürzt war. Sie zogen die Frau von den Gleisen, leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Im Zuge der Erstversorgung vor Ort stellte sich heraus, dass die 43-jährige Frau aus Hilden unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Rettungskräfte brachten die Hildenerin in ein Krankenhaus, das sie nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die 43-Jährige ein.