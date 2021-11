Talenttour in Hilden : Schüler erhalten Blick hinter die Kulissen

Schüler der Wilhelmine-Fliedner-Gesamtschule schauen Bäcker Ronny Lasch während der Baguette-Produktion über die Schulter. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Schüler der Wilhelmine-Fliedner-Gesamtschule nahmen diese Woche an der ersten TalentTour des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW) teil und schauten dabei hinter die Kulissen von drei Unternehmen. Die Aktion soll Schülern bei der Berufswahl helfen und Unternehmen den Kontakt zu potenziellen Azubis ermöglichen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cristina Segovia Buendía

Der Eindruck einer angenehmen Kaffeefahrt entstand bei der Ankunft der 25 Schüler der Hildener Wilhelmine-Fliedner-Gesamtschule vor dem Firmensitz der Bäckerei Schüren. Während sie aus dem grünen Reisebus stiegen, wartete eine Mitarbeiterin des Unternehmens bereits, um die Jugendlichen in Empfang zu nehmen. Die Begrüßung im großen Meetingraum fiel kurz aus.

Man wollte keine Zeit verlieren, denn bei der ersten TalentTour im Kreis Mettmann standen auf dem straff durch getakteten Tagesplan gleich drei Unternehmensbesichtigung an: Neben dem Bäckereihandwerk bei Schüren sollten die Schüler an diesem Nachmittag bei Selgros den Groß- und Einzelhandel kennenlernen sowie über die Graf Recke Stiftung den Pflegesektor.

Im schicken weißen Kittel ging es für die Schüler in die heiligen Hallen der Bäckerei, die Produktion, in der täglich Brötchen, Brote, Teilchen, Kuchen und Torten hergestellt werden. „Ich wusste nicht, dass das hier so groß ist“, staunte Guiliana (14). „Ich hätte nicht gedacht, dass die Brötchen und Brote hier noch per Hand gemacht werden“, äußerte auch Nina (15) überrascht.

Eigentlich wissen die beiden schon, was sie später werden wollen. Giuliana könnte sich gut als Lehrer vorstellen, Nina würde gerne etwas mit Tieren machen. Doch die TalentTour finden sie trotzdem super. „Klar ist es interessant, mal woanders hineinschnuppern zu können, was man nicht kennt“, pflichteten auch Luca (14) und Dominik (15) den Mädchen bei. Luca spielt mit dem Gedanken, das Tischlerhandwerk zu erlernen, während Dominik Zweiradmechaniker werden will, und dennoch freuten sie sich auch, bei Selgros und in der Graf-Recke-Stiftung hinter die Kulissen zu schauen.

Für Alicia Tiltmann vom Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) ist die erste TalentTour ein voller Erfolg und auch für die Zukunft ein wertvolles Mittel, um Schüler und Unternehmen zusammenzubringen: Die einen profitieren davon, ein breiteres Spektrum der Berufsmöglichkeiten kennenzulernen und erste Kontakte ins Unternehmen zu knüpfen, die anderen haben durch die Tour Gelegenheit, potenzielle Azubis anzusprechen. Ein Beitrag des BVMW um dem Fachkräftemangel entgegenzutreten, erklärt Kommunikationsmanagerin Alicia Tiltmann. „Die Unternehmen waren sehr interessiert an der TalentTour und auch die Schüler haben sich schnell für die 25 Plätze angemeldet.“

Im nächsten Jahr will der BVMW eine weitere Tour organisieren, mit weiteren interessierten Unternehmen und dann nicht nur mit Schülern der Wilhelmine-Fliedner-Gesamtschule. „Es gab auch noch andere Schulen, die an der Tour interessiert waren. Die Wilhelmine-Fliedner-Gesamtschule war lediglich die erste, die sich auf unsere Anfrage zurückgemeldet hat und somit den Zuschlag für das Pilotprojekt erhalten hat. Wir wollen aber die TalentTour etablieren und auf alle weiterführenden Schulen ausweiten“, verspricht Tiltmann.