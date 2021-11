Hilden : Spielmobil macht vier Zugaben in der Sporthalle

Hilden Jeweils zur gewohnten Zeit von 15 bis 19 Uhr wird nun an folgenden Terminen immer samstags viel Bewegung, Spaß, Sport und Spiel in der Halle Weidenweg angeboten: 13., 20, 27. November und 11. Dezember 2021.

Ende Oktober endete die zweite Saison des Spielmobils unter Corona-Bedingungen. Nun kommt die Zugabe: Erstmalig wird das Spielmobil-Team vier große Veranstaltungen im November und Dezember in der Sporthalle am Jugendzentrum Weidenweg für Familien anbieten. Jeweils zur gewohnten Zeit von 15 bis 19 Uhr wird nun an folgenden Terminen immer samstags viel Bewegung, Spaß, Sport und Spiel in der Halle angeboten: 13., 20, 27. November und 11. Dezember. Geplant sind Aktionen mit Indoor-Kettcars, Tischtennis, großen Legoblock-Steinen, vielen mobilen Spielgeräten & Spieltischen, dem Hildener Mitmachzirkus - und natürlich darf auch die Hüpfburg nicht fehlen. Einzelne Mal- und Bastelaktionen für kleinere Gruppen werden parallel im Gruppenraum der Einrichtung das Programm ergänzen. In der Cafeteria des Jugendtreffs gibt es kalte Getränke zum Abkühlen für die Kids sowie Kaffee und Tee zum Aufwärmen für die Eltern. Die Halle selbst darf nur mit Hallenschuhen betreten werden, Getränke und Essen sind nur in der Cafeteria erlaubt. Wer nicht an Hallenschuhe denkt, muss „auf Socken“ rein. Aufgrund der Pandemie erfolgt die Veranstaltung wie gewohnt nach den 3G-Regeln (geimpft, genesen, getestet). Die allgemeinen Regelungen finden sich auch auf der Homepage des Spielmobils unter www.hilden.de/spielmobil. In der Einrichtung besteht Maskenpflicht, nicht aber auf den Sitzgelegenheiten. Der Zugang zu den Offenen Spielnachmittagen erfolgt ausschließlich über den Haupteingang des Jugendtreffs am Weidenweg, eine vorhergehende Anmeldung ist nicht erforderlich. Catharina Giesler, Leiterin der städtischen Kinder- und Jugendförderung: „Nicht jede Familie kann sich automatisch Vereinsanmeldungen mit monatlichen Beiträgen leisten.“